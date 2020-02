Edisons Pop voor de Toppers en Duncan Laurence

In totaal werden er prijzen verdeeld in elf categorieën, waarnaast Willeke Alberti de Oeuvreprijs in ontvangst mocht nemen. De Toppers, die afgelopen jaar hun vijftiende editie noteerden, wonnen de Edison Pop Hollands. Duncan Laurence verzilverde een van zijn drie nominaties met zijn beste Song Arcade, waarin hij het opnam tegen Danny Vera (Rollercoaster) en Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren (Hoe het danst).

Snelle beste Nieuwkomer

Laatstgenoemde dj werd met zijn - volgens de jury - veelzijdige, liefdevol gemaakte album Balance door de jury wél verkozen boven de singles-releases van Martin Garrix en Tiësto in de categorie Dance. Eenmaal mis, eenmaal raak werd het ook voor Suzan & Freek. Bij de Pop ging het bekende beeldje naar Maan, maar het Achterhoekse duo won die voor Nederlandstalig. Rapper Snelle werd wel gekroond tot beste Nieuwkomer, maar moest het goud bij Hiphop aan Josylvio laten.

Kensington en Ilse DeLange

Qua grote namen vielen er maandagavond nog Edisons Pop te noteren voor Kensington (Rock) en Ilse DeLange (Album, voor Gravel & Dust). Bij de nieuwe winnaars behoorden behalve de reeds genoemde Maan, Suzan & Freek en Josylvio ook nog S10 (Alternative) en Bizzy (met Kraantje Pappie, Jonna Fraser en Ramiks) voor zijn videoclip bij Drup.