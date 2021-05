Vakjury's Songfestival geven Zwitserland meeste punten

Premium Binnenland

Lieslaarzen en stevige stappers favoriet bij Songfestival

De laatste ronde van het Songfestival gaat in en dat betekent dat we vanavond nog even rustig alle modecreaties de revue kunnen laten passeren. Geen nieuwe outfits qua finalisten want die zijn zoals het protocol het voorschrijft namelijk verplicht dezelfde outfit te dragen als tijdens de eerdere ron...