Circusmoeder Anneke Olivier (79) overleden

Circus Renz, waarin haar zoon als de altijd zo vrolijke clown speelde, was haar lust en haar leven. Ze hielp het circus meerdere keren van de ondergang te redden, onder andere na de schokkende dood van directeuren Herman en Diana, in hun wagen aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging.

In haar circusloopbaan was zij onder andere spreekstalmeester. Achter de schermen was zij ook de financieel directeur die meerdere keren voor grote uitdagingen kwam te staan. Zij werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau waarop zij zeer trots was. In haar boek ‘Klein krijgen ze me niet’ beschrijft zij haar avonturen met de complete circusfamilie die nu rouwt om het verlies van ‘hun moedertje’. Clown Milko deelde de afgelopen weken op sociale media meerdere keren zijn verdriet om het naderende einde van de dappere en onvergetelijke Anneke. Zij werd 79 jaar.