’Serious Request absoluut nodig en actueel’

„Het is bijzonder om te zien dat we een actie organiseren voor iets dat zo actueel is in het nieuws”, zegt Wijnand. Normaal gesproken haalt 3FM geld op voor ’stille rampen’ die wereldwijd een soort ’ver-van-je-bedshow zijn’, maar dat is volgens de dj nu totaal niet zo. „Nu staat je bed er middenin.”

De 2020-editie van Serious Request had volgens Wijnand niet actueler gekund. „Het maakt pijnlijk duidelijk waarom we in actie komen. Hier kunnen we niet omheen, het is zo in your face.”

Rode Kruis

Door corona is het aantal aanvragen van ziekenhuizen en verpleeghuizen om bijstand volgens het Rode Kruis sinds november verdubbeld. Rode Kruis-hulpverleners reinigen bedden en materialen, begeleiden mensen naar de juiste afdelingen en vullen materialen bij. Ook verrichten ze lichte verpleegkundige handelingen, zoals het meten van bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en bloedglucose. „Het Rode Kruis kan echt een verschil maken door de inzet van hun vrijwilligers”, meent Wijnand. „Daarom is wat wij doen absoluut nodig en ook zo ongelofelijk actueel.”

Het fysieke contact met luisteraars en sponsoren is tijdens Serious Request 2020 vanwege corona natuurlijk miniem, maar toch motiveert de situatie de dj’s wel om door te gaan en de schouders eronder te zetten. „Het is een actie met een lach en een traan. Dat maakt dat mensen blijven kijken en blijven doneren. Juist in tijden van veel pijn en verdriet is het belangrijk om ook te lachen.”