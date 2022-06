Jeff Bridges legde zich neer bij dood na kankerdiagnose

Intussen is Bridges aan de beterende hand en is de serie afgerond. Bij de première vertelde hij over hoe het was om na zijn ziekte weer aan het werk te mogen. „Ik was een jaar ziek en kon toen weer aan het werk met dezelfde cast en crew. Het was alsof ik uit een bizarre droom ontwaakte”, vertelde de acteur.

Er moesten nog drie afleveringen worden opgenomen toen de ziekte bij Bridges werd geconstateerd. De productie had toen al een tijd stilgelegen vanwege de coronapandemie. „Ik gaf me een beetje over aan het idee dat ik misschien dood zou gaan”, vertelde Bridges aan de entertainmentwebsite Variety toen hij de diagnose had gekregen. Maar nadat de chemotherapie aansloeg, begon hij zich voor te stellen hoe het zou zijn om weer aan het werk te gaan om The Old Man te voltooien.

De gezondheidsproblemen hebben de houding van de acteur ten opzichte van zijn werk niet veranderd. „Als je zoiets mee hebt gemaakt, probeer je alles eruit te halen wat je in je hebt”, vertelde Bridges.