Britney Spears: ’Met mij gaat alles goed’

In de video vertelt Britney dat alles goed met haar gaat, hoewel fans daar ernstig aan twijfelen.

„Ik weet dat er heel veel geruchten over me rondgaan en dat er heel veel mensen zijn die leugens over me vertellen”, begint de zangeres haar verhaal. „Maar ik wil jullie bij deze laten weten dat met mij alles goed gaat. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Heel veel liefs voor jullie allemaal!”

Volgens Britneys fans zou het allesbehalve oké met haar gaan en maken ze zich opnieuw grote zorgen om hun idool. „Mijn God, wat praat je snel. Wat heb je in vredesnaam op?”, schrijft een fan. Een ander reageert: „Lieve schat, voor ons hoef je de schijn niet op te houden. Iedereen kan zien dat het niet goed met je gaat. Hou hiermee op en zoek hulp. En weet dat wij er voor je zijn.”

