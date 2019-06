Prins Charles bezoekt set James Bond

Behalve met Craig sprak de prins ook met Ralph Fiennes, die M speelt, Naomie Harris (Miss Moneypenny) en regisseur Cary Joji Fukunaga. Daarnaast bekeek Charles twee Aston Martins op de set.

Het waren ook de eerste beelden van Craig op de set na de operatie die hij eind mei moest ondergaan omdat hij zijn enkel ernstig blesseerde tijdens het draaien van de film.

De opnames voor de 25e, nog titelloze Bondfilm moesten eerder een half jaar worden uitgesteld omdat regisseur Danny Boyle en de producenten ruzie kregen over het scenario. Boyle werd van het project gehaald en het script werd flink herschreven. De film zou in april 2020 in de bioscopen te zien moeten zijn.