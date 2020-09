Krystl belooft nog dit jaar nieuwe single met solomuziek

„Flying Solo! Na drie jaar met The BlueBirds (en dat blijf ik ook doen :) is het nu tijd om ook weer alleen muziek uit te brengen”, schrijft ze. „Op dit moment ben ik in de studio bezig om een eerste single op te nemen. Het gaat nog heel eventjes duren, maar in dit f*cking weirde 2020 gaat er nog iets komen!”

Sinds 2017 vormt Krystl samen met Elske DeWall en Rachèl Louise The Bluebirds. Samen brachten ze enkele americana- en countrynummers uit. In 2018 maakte de groep een theatertournee door heel Nederland met 42 shows.