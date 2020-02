Sterren op de bres voor gepeste jongen met dwerggroei

Quadens moeder deelde onlangs een clipje van haar zoon die in tranen was na een pestincident op school. „Geef me een mes. Ik wil mezelf doden”, zei de jongen verdrietig. De video werd door zijn moeder gedeeld om de impact van pesten te laten zien en werd vervolgens massaal gedeeld.

Op sociale media verschenen duizenden steunbetuigingen. Hugh Jackman stuurde een video naar zijn landgenoot. „Quaden, je bent sterker dan je denkt maat. Wat er ook gebeurt, ik ben je vriend. Laat iedereen aardig voor elkaar zijn. Pesten is niet oké. Punt. Het leven is al moeilijk genoeg. Laten we onszelf eraan herinneren dat iedereen wel met iets worstelt, dus wees gewoon aardig.” Ook acteur Jeffrey Dean Morgan schrijft dat Quaden zijn vriend is. „Je hebt me nog niet ontmoet, maar misschien kunnen we daar verandering in brengen. Misschien dat je moeder me een bericht kan sturen. Je hebt genoeg vrienden over de hele wereld die je nog niet hebt ontmoet. We zijn er en staan achter je.”

Held

Acteur Jon Bernthal prijst de jongen. „Je hebt ons geïnspireerd en bij ons thuis ben je een held.” Ook actrice Alyssa Milano deelde de video van Quaden. „Laten we deze jongen zoeken. Laten we hem liefde en waardering sturen.”

Jim Bakkum is net als de vele buitenlandse sterren geraakt door het filmpje. Hij schrijft op Instagram: „De wanhoop in zijn moeders stem en in zijn huil breken mijn hart. Jullie zijn mensen met normen en waarden. Dat weet ik. Maar er zijn nog zo ontzettend veel mensen die geen wetenschap hebben in wat lachen om, of het nakijken van mensen die anders zijn dan de norm doet. Dit. Dit doet het. Je denkt misschien; ‘Ach, hij heeft het toch niet door’. Maar het effect is groot.” Hij pleit voor acceptatie: “Informeer elkaar over het feit dat hoé je er ook uitziet, wat voor ras, wat voor voorkeur je ook hebt, je elkaar accepteert. En omarmt. Dit jongetje wil net als ieder ander kind geaccepteerd worden, spelen met vriendjes en vriendinnetjes.”

Komiek Brad Williams, die zelf dwerggroei heeft, startte een crowdfundingsactie om Quaden met zijn moeder naar Disneyland te sturen. Inmiddels is er meer dan 200.000 dollar opgehaald, meer dan voldoende voor de vluchten, tickets voor het pretpark, eten en drinken en hotelverblijf. Het resterende bedrag gaat naar goede doelen die zich inzetten voor pesten en ander geweld.