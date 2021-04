Blue-zanger Simon Webbe is vader geworden

„We zijn gezegend om aan te kunnen kondigen dat onze familie is uitgebreid. Het gaat goed met de baby, mama is herstellende en papa is overrompeld”, schrijft de 45-jarige Simon. De zanger vermeldt er niet bij of hij vader is geworden van een zoon of dochter. „We zijn heel erg verliefd.”

Simon heeft al een 24-jarige dochter uit een eerdere relatie. Het stel is sinds 2018 getrouwd en hoopt al lange tijd op gezinsuitbreiding. In de afgelopen jaren kreeg Ayshen twee miskramen.