MAFS-Henk sneuvelt in eerste ronde Holland’s Got Talent

Henk tijdens zijn auditie in Holland’s Got Talent. Ⓒ RTL

In 2020 was Henk van de Ven een van de kandidaten van het populaire programma Married at First Sight. Twee jaar later stapt hij opnieuw in de spotlights en doet hij mee aan Holland’s Got Talent. Tijdens zijn auditie brengt Henk zijn eigen single ’Je bent niet te weerstaan’ ten gehore.