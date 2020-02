Mo Salah en Jordan Henderson vader geworden, precies 9 maanden na zege op Barcelona

Liverpool leek in mei 2019 aanvankelijk kansloos voor het bereiken van de finale na de eerste nederlaag tegen de Catalanen (3-0). Op het eigen Anfield wisten de ’Reds’ het onmogelijk geachte toch waar te maken door met 4-0 te winnen van Barcelona. Georginio Wijnaldum scoorde twee doelpunten.

Het lijkt erop dat Liverpool-kapitein Henderson en teamgenoot Mo Salah beiden besloten de bijzondere overwinning te vieren na de beroemde Anfield-avond, schrijven Britse media.

Henderson had al twee dochtertjes en kreeg nu een zoontje, en Salah werd vader van een tweede dochtertje.

De geboorte van de twee Liverpool-baby’s is goed getimed door de heren want de Britse club is momenteel halverwege de winterstop in de Premier League.