Gordon moet koffiezaak noodgedwongen eerder sluiten

Gordon sluit zijn koffiezaak Blushing in Blaricum aanstaande zondag al in plaats van de eerder gecommuniceerde datum van 1 oktober. In een bericht op Instagram laat de entertainer weten niet anders te kunnen ’omdat er echt niemand is om in te roosteren’.