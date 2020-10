’Politiek scheidt, natuur bindt.’ Dat was het motto van Jeanne Warners, een deftige, ongetrouwde dame, die tot haar dood met ’juffrouw’ aangesproken wenste te worden. Ze reisde - in haar uppie - de wereld rond om haar aanvankelijk lege hutkoffer, die ze gemonteerd had op een onderstel van een kinderwagen, te vullen met schelpen, vissen, zeesterren en andere zeebiologische objecten.