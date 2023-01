Sarah Ferguson citeert Elizabeth op uitvaart Lisa Marie Presley

De 63-jarige Ferguson sprak onder meer de kinderen van Lisa Marie toe. „Voor Riley, Harper, Finley en Ben, maar voor iedereen: we marcheren vooruit”, aldus Ferguson. „We zullen jullie bijstaan, je hoeft alleen je hand maar uit te steken en ik zal er zijn.”

Ook citeerde ze koningin Elizabeth tijdens haar toespraak. „Mijn overleden schoonmoeder zei altijd dat je niks kan zeggen om de angst en de pijn van dit soort momenten weg te nemen. Want verdriet is de prijs die we betalen voor liefde. En wat had ze gelijk.”

Ferguson liet eerder al weten ontzet te zijn door het plotse overlijden van „haar trouwe vriendin” Lisa Marie Presley, het enige kind van Elvis Presley. „Ik zal iedere dag aan je blijven denken”, schreef Ferguson in een bericht op social media. „We zijn al jaren trouwe vrienden. Ik ben er voor je familie, om hen te steunen. Ik ben diep bedroefd. Ik houd je in mijn hart.”

Ook Axl Rose en Alanis Morissette zijn aanwezig op de „viering” van het leven van Lisa Marie, zoals de familie het zelf noemt. De zanger van Guns ’n Roses brengt het nummer November Rain ten gehore, Alanis Morissette haar nummer Rest.