Kris Jenner: Tyga is niet de vader van Stormi

Tyga en Kylie Jenner Ⓒ Hollandse Hoogte

Kris Jenner is maandag op de Australische radio ingegaan op geruchten over de biologische vader van haar jongste kleindochter. De moeder van de Kardashian/Jenner-familie ontkende met klem dat de ex van haar dochter Kylie de vader is van baby Stormi.