Quentin Tarantino: ’Er komt geen Kill Bill 3’

De 60-jarige regisseur speculeerde de afgelopen jaren met regelmaat over een vervolg. Maar tegelijkertijd stelde hij met klem dat hij maar tien speelfilms wilde maken. Hij werkt momenteel aan een film met als werktitel The Movie Critic. Dit zou zijn tiende en laatste project ooit moeten worden. In de zomer van 2021 hield Tarantino de mogelijkheid voor een Kill Bill 3 nog wel open.

Uma Thurman speelde in de twee bloedige hitfilms een huurmoordenaar die wraak neemt op de collega’s die haar wilden afmaken. „We zouden kijken hoe het na twintig jaar gaat met de personages”, stelde Tarantino toen in een interview. „The Bride en haar dochter hebben nu twintig jaar in vrede geleefd. En dan gebeurt er iets waardoor ze toch weer op de vlucht moeten slaan.” Hij stelde toen dat diverse personages uit de eerste films terug zouden keren.