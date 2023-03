Floor Jansen: ’Zwangerschap bevestiging dat ik gezond ben’

Voor Jansen was het geen vanzelfsprekendheid dat zij voor de tweede keer zwanger zou worden. „Ik ben boven de veertig natuurlijk, wat het moeilijker kan maken. Voor mij was het helemaal geen gegeven iets”, vertelt ze. „Dan heb ik ook net kanker gehad. Die hele bak stress die je erbij krijgt. Daarnaast had ik sowieso een mega druk jaar. En dan toch lukt het. Dat gaf een super positieve boost.”

De zangeres heeft samen met haar man Hannes Van Dahl al dochtertje Freja, die in maart 2017 is geboren.

Dat Jansen in verwachting is, betekent niet dat ze minder gaat touren met haar nieuwe album Paragon, dat vrijdag is verschenen. „Zo lang ik geen zwangerschapscomplicaties heb, kan ik gewoon doen wat ik anders ook doe.” Jansen tourt in april van dit jaar door Nederland met haar soloplaat. In mei doet ze dat in Duitsland.

Bewuster van sterfelijkheid

In oktober vorig jaar deelde Jansen het nieuws dat er bij haar borstkanker was vastgesteld. In november werd zij kankervrij verklaard. „In mijn geval bleek het heel erg mee te vallen, enorm geluk gehad dat het zo vroeg gevonden is. Het bracht voor mij iets positiefs mee, dat ik opnieuw mijn leven ben gaan bekijken.” De „health scare” zorgde ervoor dat Jansen zich afvroeg wat ze nou echt belangrijk vond in het leven. „Je wordt je wat bewuster van je eigen sterfelijkheid. Je gaat er toch over nadenken: Hoeveel jaar heb ik nog? Wat wil ik doen met die tijd? Wat is het belangrijkste?”

Al met al hebben de gezondheidsproblemen bij Jansen voor een „enorme positieve ommekeer” gezorgd en probeert zij nu een goede balans te vinden. „Hoeveel tijd wil je werken, hoeveel tijd wil je thuis zijn? Dat soort dingen.” Maar tegelijkertijd geniet Jansen van hoe het nu gaat. „Want het gaat super.”