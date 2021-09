Prinses Beatrice moeder geworden van dochter

„Hare koninklijke hoogheid prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi zijn verheugd om bekend te maken dat hun dochter op zaterdag 18 september om 23:42 uur is geboren in het Chelsea en Westminster ziekenhuis in Londen”, valt er in de tweet te lezen. Ook laat het Britse koninklijk huis weten dat zowel moeder als dochter het goed maken.

Het is het eerste kindje voor het stel samen. Uit een eerdere relatie heeft Edoardo nog een zoon, Christopher Woolf (5).

Beatrice en Edoardo trouwden in de zomer van 2020. Hun dochtertje is het twaalfde achterkleinkind voor koningin Elizabeth.