Catherine en Sophie van Wessex bellen wereldwijd met verpleegsters

Hun gebaar is ter ere van Internationale Dag van de Verpleging, die elk jaar op 12 mei plaatsvindt, op de verjaardag van Florence Nightingale. De royals belden verpleegsters over de hele wereld, zoals in India, Australië, Malawi, Cyprus, Sierra Leone, de Bahama’s en hun thuisland Engeland.

De 38-jarige Catherine en de 55-jarige Sophie hebben beide sterke banden met de medische wereld. Sophie is onder meer ambassadeur voor het Internationale Agentschap ter preventie van blindheid en heeft een hoge vertegenwoordigende functie binnen de verpleegafdeling van het leger, het Queen Alexandra’s Royal Army Nursing Corps.

Catherine is onder meer de beschermvrouw van het Evelina London kinderziekenhuis en van het koninklijke college van verloskundigen en gynaecologen. Vorig jaar deed Catherine ook nog twee dagen werkervaring op bij de kraamafdeling van het Kingston-ziekenhuis in Londen.