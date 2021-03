Anouk wil stemprocedure TVOH op de schop: ’Dan lever ik wel salaris in’

Die wens sprak ze uit na het eerste optreden van de zanger in de finale vrijdagavond. Niets ten nadele van Jasper, maar Anouk was duidelijk: „Ik zou bij het volgende seizoen toch wel heel graag zien dat de coaches, met een extra soort gastjury, de beoordelingen doen voor de eerste drie liveshows.” Ze suggereerde dat het publiek dan uiteindelijk uit twee talenten een winnaar mag kiezen.

Voor de financiële gevolgen van het missen van het stemgeld heeft ze ook een oplossing: „Ik wil best een deel van mijn salaris inleveren, maar dat het wel fair gaat.”

In de eerste liveshow van dit elfde seizoen werd Anouk wild: ze noemde de kijkers koekoek. „Het is gewoon een k*tland. Ik begrijp niet waarom het nog steeds zo is dat het land kiest en niet de coaches.” Het was niet de eerste keer dat ze zich tegen de formule van de RTL 4-talentenjacht keerde.

Twee jaar eerder noemde ze de stemmers ’een idioot volk’, toen Kimberly er in de halve finale uitvloog. Afgelopen seizoen was The voice of Holland een ’boutformat’ toen Sanne uit haar team naar huis moest. „Je zou bijna denken dat het vooropgezet is.”

Martijn Krabbé zei vrijdag in De Telegraaf: „Als Anouk zou zeggen dat er een andere opzet moet komen, is dat food for thought, iets om over na te denken. Al is het format wel in steen gebeiteld.”