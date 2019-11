Zac Efron probeert te overleven op onbewoond eiland

Het programma gaat Killing Zac Efron heten en zal te bekijken zijn op Quibi, een van de streamingservices die volgend jaar van start gaan. In een verklaring zegt Zac: „Ik bloei meestal op onder extreme omstandigheden, en kies altijd voor projecten die me op meerdere fronten uitdagen. Ik heb er zin in het onbekende te verkennen en er achter te komen welk onverwacht avontuur me wacht.”

Quibi, dat in april gelanceerd wordt, richt zich op korte programma’s. Afleveringen van de programma’s op het streamingplatform gaan maximaal tien minuten duren. Het bedrijf heeft al een flink aantal nieuwe programma’s aangekondigd, waaronder een door Steven Spielberg geproduceerde horrorserie, die alleen tussen zonsondergang en zonsopgang te bekijken is.