Ron Perlman getrouwd met Allison Dunbar

Perlman en Dunbar werden in 2019 zoenend vastgelegd door fotografen. Enkele maanden later vroeg de Sons of Anarchy-acteur een scheiding aan van zijn vrouw Opal, met wie hij 38 jaar getrouwd was. Afgelopen oktober was de scheiding na twee jaar rond.

Het huwelijk van Perlman (72) en Dunbar (49) vond volgens de New York Post plaats in Italië. De acteurs zouden hebben gekozen voor een intieme ceremonie, om later hun huwelijk in Californië officieel te maken door daar voor de wet te trouwen.