Sietse Bakker heeft ’goed gesprek’ gehad met teleurgestelde Ilse DeLange

„We hebben lang gesproken. Eerst over de telefoon en daarna ook nog in het echt. Dat was fijn en heel goed”, vertelt de uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival vrijdag bij De Vooravond. Op de vraag of alles nu weer ’koek en ei’ is, antwoordt hij bevestigend. Volgens de producent is DeLange een vakvrouw. „Ze heeft Duncan heel goed ondersteund en is overigens ook betrokken bij zijn acts dit jaar.” Daar is ze nu nog steeds mee bezig, vervolgt Bakker.

Vorige week uitte DeLange kritiek in het programma College Tour, Ze zei dat ze teleurgesteld was dat ze geen zichtbare rol heeft gekregen bij het Songfestival. „Ik vind het heel gek, daar ben ik heel eerlijk in.” Wat voor rol ze dan had willen hebben, weet ze echter ook niet goed. „Ik had het al fijn gevonden als ze ons een kop koffie hadden gegund met de vraag: zouden jullie iets willen doen? Dat was al genoeg geweest.”

Duncan Laurence

Volgens Sietse bakker is DeLange een vakvrouw. „Ze heeft Duncan heel goed ondersteund en is overigens ook betrokken bij zijn acts dit jaar.” Daar is ze nog steeds mee bezig, vervolgt Bakker.

Nu Duncan Laurence in isolatie zit vanwege een positieve coronabesmetting, worden tijdens de finale zaterdag eerder opgenomen beelden van Duncan gebruikt. Achtereenvolgend is er repetitiebeeld van Arcade en zijn nieuwe single Stars, zo bleek vrijdag tijdens de eerste doorloop van de finale in Rotterdam Ahoy.

Trots

Op Instagram staat DeLange vrijdag in een uitgebreid bericht stil bij haar ’mentorkindje’. „Het spijt me zo voor je dat je niet kan optreden op de plek waar het begon, het breekt echt mijn hart”, schrijft ze. „Toch overheerst het warme en dankbare gevoel. Kijk eens waar we vandaan komen, waar je nu staat.”

De zangeres zegt dan ook enorm trots te zijn op de groei van Duncan, zowel persoonlijk als op muzikaal vlak. „Onze vriendschap is zo sterk. Dat zijn dingen die me een leven lang trots maken.” Bij die laatste zin sluit Duncan zich helemaal aan. „Ik ben zo blij met alles wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd”, schrijft hij in een reactie op Ilses bericht.