’Meghan Markle heeft het goed gedaan’

Het was de eerste keer dat Meghan met koningin Elizabeth een officiële verplichting bijwoonde. De Britse media zijn positief over Meghans optreden tijdens de formele bijeenkomst. Ook haar outfit - een donkerblauwe jurk en idem schoenen met een witte jas en bijpassend hoofddeksel - wordt geprezen. Op social media gaat het vooral over de zangkunsten van Meghan. Op de nationale televisie was te zien dat de Amerikaanse meezong met het Britse volkslied, dat werd gespeeld toen koningin Elizabeth de kerk betrad.

Commonwealth Day betekent veel voor de 91-jarige vorstin. De feestdag wordt gevierd in Groot-Brittannië en de 51 andere lidstaten van het Gemenebest. Elizabeth staat aan het hoofd van de losse verzameling van voornamelijk voormalige Britse koloniën.

