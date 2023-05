Eurovisie Songfestival opent met geluidsproblemen: ’Wat slecht en irritant’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ NPO 1

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is volle gang maar als we het geluid in Nederland moeten geloven, gaat het in de regiekamer allesbehalve soepel. Op Twitter klagen kijkers massaal over het krakende geluid van de commentatoren. „Gaat dit de hele avond zo door?!”