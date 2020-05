Roel van Velzen geniet van creatieve oplossing 5 mei-concert

„Ik kan echt genieten van hoe er creatieve oplossingen bedacht worden”, zegt Roel tegen BuzzE. Hij vindt het „een eer” om te mogen zingen tijdens de afsluiting van Bevrijdingsdag, maar moest „wel even snuffelen” op de eerste dag van de repetities. Al snel werd voor de zanger duidelijk dat er ondanks de coronamaatregelen een geweldige show neergezet wordt.

Vanwege de strikte maatregelen is veel anders. Zo zijn de muziekpartijen van het Metropole Orkest niet live, maar vooraf opgenomen. Roel, die in 2017 ook optrad tijdens het 5 mei-concert, hoort dit keer ’klikjes’ in zijn oor waarop hij meespeelt. „Heel ongebruikelijk”, aldus Roel. „Maar we tellen onze zegeningen en we kijken naar wat er wel kan.”

Dubbelrol

Wat wel kan, is alsnog met een klein clubje zo goed mogelijk 75 jaar vrijheid vieren. Muziek helpt daarbij, vindt Roel. „De kracht van een goede combinatie tussen een verhaal en liedjes is zó sterk.”

Omdat er door de coronacrisis niet te veel mensen bij elkaar mogen zijn, is het achtergrondkoor ook flink uitgedund. Wat inhoudt dat Roel tijdens het concert een dubbelrol vertolkt. Dat was tijdens de repetities wel even wennen, maar wel erg leuk. „Sta ik daar met Maria de backing vocals van Simone te doen, dat is te gek”, zegt de zanger lachend.

Volgend jaar

Het 5 mei-concert vindt dit jaar voor de 25e keer plaats. Ook al is het anders dan normaal, al met al is Roel blij dat het alsnog doorgaat. „Het alternatief was om het niet te doen en dat wilden we niet”, zegt hij.

De locatie van het concert, de foyer van Theater Carré met uitzicht op de rivier de Amstel, is bewust gekozen en past volgens Roel perfect bij de gelegenheid. „Zo kunnen we met een schuin oog kijken naar volgend jaar”, als er op de Amstel wel weer allemaal bootjes varen en de koning er ook weer bij is om Bevrijdingsdag mee te vieren.

Het concert is vanaf 20:35 uur te zien op NPO 1.