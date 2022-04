Comedian Gilbert Gottfried (67) overleden

Gottfried werd bekend vanwege zijn schelle stemgeluid en zijn botte humor. Hij brak door als komiek in theaters in New York in de jaren zeventig en werd daarna opgemerkt door het programma Saturday Night Live. Gottfried hoorde jarenlang bij het vaste ensemble van de show.

Zijn grootste bekendheid kreeg Gottfried echter als stemacteur. Hij sprak in 1993 de stem in van papegaai Iago in de film Aladdin van Disney.

Een andere populaire filmreeks waar Gottfried in speelde, is de serie Problem Child, uit de jaren negentig. Gottfried maakte de laatste jaren veel podcasts. In zijn serie Amazing Colossal Podcast sprak hij over beroemde oude films en praatte hij met beroemdheden uit de showbizzwereld. In 2017 verscheen er een documentaire over het werk en leven van Gottfried.