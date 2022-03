Massa is kassa-ster Peter Gillis biedt vluchtelingen 4000 bedden in vakantieparken

Gillis heeft naar eigen zeggen al contact gezocht met de gemeente Asten, waar park Prinsenmeer ligt, maar heeft nog niets gehoord. Ook zocht de Brabantse ondernemer al contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie van Binnenlandse Zaken om zijn hulp aan te bieden, maar ook hierop kreeg hij geen antwoord.

„Ik heb een paar jaar geleden een keer een ronde met het COA gemaakt over mijn parken, dus ze weten wat ik kan”, vertelt hij aan het Brabants Dagblad. „Ik kan morgen vierduizend bedden leveren. We kunnen snel handelen”, beklemtoont Gillis. Een woordvoerder van het COA laat aan de krant weten dat Gillis zich moet melden bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. „Wij gaan over asielzoekers, vluchtelingen uit de Oekraïne zijn een taak voor de overheid.”

SBS kan nog niet zeggen of de pogingen van Gillis ook aan bod komen in zijn realityserie Massa is Kassa. Dat zegt een woordvoerder van de zender desgevraagd. „Het is nu nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.” Ook kan de zender niet zeggen of er wellicht een speciale reeks komt over Gillis en zijn hulppogingen.

De veiligheidsregio laat aan het Brabants Dagblad weten dat zij nog bezig is met inventariseren van mogelijke plekken voor Oekraïense vluchtelingen.