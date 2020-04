Gratis naar KingsdayVR dankzij Wesley Sneijder

Mensen met een VR-bril krijgen maandag dus gratis toegang tot het festival. Wel hoopt Sneijder dat ze in ruil hiervoor zelf alsnog een donatie aan de Voedselbank zullen doen middels een Tikkie-link. De voormalig profvoetballer heeft zich al eerder ingezet voor de Voedselbanken, die door de coronacrisis in zwaar weer zitten.”

„Dit is fantastisch, zowel voor de Voedselbanken als voor het festival en het geeft ons als ontwikkelaars een enorme boost. De interesse en het enthousiasme dat we elke dag weer mogen ervaren, is een cadeautje op zich en geeft super veel energie”, zegt initiatiefnemer van het festival Schelte Meinsma.

Het festival biedt bezoekers van 20.00 tot 23.00 uur livemuziek, dj’s en een vuurwerkshow. Omdat niet iedereen in het bezit is van een VR-bril, is er ook een livestream beschikbaar.