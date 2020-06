Dochtertje (2) Khloé Kardashian heeft al sponsordeal

Als onderdeel van de campagne postte Khloé een livevideo waarin de kleine de producten toont en haar moeder vertelt hoe de potjesvorderingen van de peuter ervoor staan. De realityster benadrukt daarin onder meer dat er geen goede of slechte manier is voor de training. „Iedereen heeft ongelukjes, iedereen moet het in z’n eigen tempo leren.”

Het is niet bekend wat Khloé en True verdienen aan de deal. Uit onderzoek van Business Insider bleek vorig jaar dat Khloé gemiddeld bijna 600.000 dollar opstrijkt voor een gesponsorde post. Daarmee blijft ze iets achter op zus Kim en halfzusjes Kendall en Kylie Jenner, die respectievelijk 910.000, 611.000 en 1,2 miljoen dollar per post zouden kunnen vragen.