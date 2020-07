Dua Lipa strikt Madonna en Missy Elliott voor samenwerking

Begin deze maand kwam naar buiten dat het team van Dua Lipa contact had opgenomen met Madonna over een eventuele samenwerking. „We proberen Madonna te vragen voor een nummer. Ik ga een e-mail sturen om te kijken of ze op een track van Dua te horen wil zijn”, zo liet Dua’s manager Ben Mawson doorschemeren.

Madonna is al jaren het grote voorbeeld van de Britse zangeres. Dua’s album Future Nostalgia is bovendien ’sterk beïnvloed’ door de Amerikaanse zangeres.