Alexis Bledel gaat na acht jaar huwelijk scheiden

De acteur en de actrice ontmoetten elkaar in 2012 op de set van de serie Mad Men waarin zij beiden een rol speelden. In 2014 traden zij in Californië in het huwelijk. Het koppel heeft een zoon.

Bledel werd in 2000 wereldwijd bekend als dochter Rory in de serie Gilmore Girls. De laatste jaren was ze te zien als Emily in The Handmaid's Tale. Onlangs maakte de actrice bekend na vier seizoenen te stoppen met die serie. Kartheiser was naast zijn rol in Mad Men ook te zien in de series Angel en Titans.