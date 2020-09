Echtpaar speelbal in ’Shirley’

Fred (Logan Lerman) en Rose (Odessa Young) zijn een jong echtpaar dat in de jaren 50 van de vorige eeuw per trein afreist naar Vermont, waar hij onder de vleugels van professor Stanley Hyman (Michael Stuhlberg) een vaste aanstelling op de universiteit hoopt te verwerven. Rose is van plan te gaan studeren, maar dat pakt anders uit wanneer Hyman haar vraagt of zij in ruil voor hun kost en inwoning de huishoudelijke taken op zich wil nemen én een oogje wil houden op zijn nogal depressieve echtgenote, de schrijfster Shirley Jackson (Elisabeth Moss).

Stanley en Shirley blijken een vechtpaar dat plezier schept in het vernederen van elkaar en in het samen manipuleren van anderen. Zo zetten zij de botte bijl in de relatie van hun jonge logees en ondermijnen gewiekst hun geestelijk welbevinden. Een vorm van sabotage die wonderen blijkt te doen voor Jacksons creativiteit.

Shirley bevat biografische elementen, maar is toch vooral een vrucht van de verbeelding van Susan Scarf Merrell, schrijfster van het boek dat aan deze film ten grondslag ligt. Elisabeth Moss weet daarbij in haar vertolking knap het zwarte gat te suggereren dat haar personage tot haar daden brengt. Odessa Young levert intussen krachtig tegenspel.

✭✭✭✭ (4 uit 5)