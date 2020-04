Remy Bonjasky blaast bruiloft voorlopig af

Bij een foto van hen samen schrijft hij: „Ook wij hebben een moeilijke, maar de enige juiste, beslissing moeten nemen over onze bruiloft. De bruiloft is verplaatst naar volgend jaar. Maar de liefde is er en dat is het enige dat ertoe doet.” De twee zouden dit jaar trouwen na vijf jaar samen te zijn geweest, maar moeten nu dus nog een jaartje wachten.

Zijn fans kunnen het wel begrijpen. „Beter man... better safe then sorry. Het is ook veel mooier zonder beperkingen door corona.” Velen wensen het stel veel goeds toe. Een enkeling zit in hetzelfde schuitje, maar redeneert: „Het maakt niet uit om een jaar later elkaar te beloven om voor altijd bij elkaar te blijven. Als je dat elkaar toch wilt beloven heb je alle tijd daarvoor.:

Het stel heeft een dochtertje: Skye Rose. Uit een eerdere relatie heeft Remy ook twee kinderen: Cassius en Dean.