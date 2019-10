Henk Poort voegt extra shows toe aan tournee

De theatertournee Henk Poort en de Helden is een gevolg van zijn deelname aan het programma Beste Zangers van Nederland. Hierin werd hij gevraagd te benoemen wie zijn muzikale helden zijn. Het gaf hem inspiratie voor een nieuwe solotournee die op 2 november begint in Alphen aan den Rijn en nu is verlengd tot 22 februari. Tijdens de voorstellingen klinken songs uit de opera, musical en het Nederlandse repertoire.

De extra voorstellingen zijn in Hellevoetsluis, Eemnes, Gorredijk, Amstelveen en Kaatsheuvel.