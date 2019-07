Duncan Laurence donderdag gehuldigd

Ⓒ ANP Kippa

Duncan Laurence wordt donderdag eindelijk gehuldigd in Hellevoetsluis, de plaats waar hij is opgegroeid. Dat bevestigt een woordvoerder. De gemeente liet eerder al weten de songfestivalwinnaar in het zonnetje te willen zetten, maar door de drukke agenda van Duncan was het niet eerder mogelijk iets in te plannen.