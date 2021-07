’Simon Cowell stopt met The X Factor’

ITV reageerde daarmee op geruchten dat Simon Cowell, een van de bedenkers van de show, na zeventien jaar zelf zou zijn gestopt met het programma. Hij was naast producent ook in bijna alle vijftien seizoenen actief als jurylid, wat hem wereldberoemd maakte.

De Britse X Factor heeft door de jaren heen voor talloze doorbraken van bekende artiesten gezorgd. Onder anderen Leona Lewis, Alexandra Burke, Little Mix, One Direction en James Arthur begonnen hun carrière in het programma en scoorden daarna over de hele wereld hits. Het laatste seizoen werd in 2018 gemaakt.

Cowell bedacht The X Factor als vervanging van Pop Idol, dat liep van 2001 tot 2003. Daarna kregen talloze andere landen een eigen versie. In Nederland werden tussen 2007 en 2013 vijf seizoenen gemaakt door RTL 4.