Laurentien laat Eloise gang gaan op sociale media

Laurentien reageerde daarmee op het filmpje dat afgelopen weekeinde viral ging. In de video, die ook al weer snel door Eloise werd verwijderd, figureerden zij en Constantijn al dansend op een vrolijk muziekje. Constantijn maakte een golvende beweging met zijn handen in elkaar gevouwen en Laurentien knikte op de beat mee.

„Het belangrijkste is dat zij zichzelf blijft en stevig in haar schoenen staat. Ze is 18 en een volwassen jonge vrouw”, aldus Laurentien. „Het leven is een leerproces, ook voor haar. Kijk hoe vrolijk ze is, ze viert het leven. Het belangrijkste is die authenticiteit. En dat gaat goed.”

Het filmpje ging uiteindelijk offline op initiatief van Eloise. De precieze reden gaf Laurentien niet. Toen Beau haar vroeg of ze misschien dacht dat ze haar ouders te veel had laten meeslepen antwoordde de prinses: „Zoiets. Dat is natuurlijk het interessante aan social media. Als dit je leven is, kijk je daar op een andere manier naar. Zij leert ons ook weer op een heel andere manier in de moderne tijd te kijken naar de media.”