Katja Schuurman gelooft niet in wettelijk huwelijk

„Ik geloof niet in God en ik sta niet achter al onze regels en wetten- ik sta achter mijn vrienden en alles en iedereen die ik lief heb. Tegenover hen geef ik mezelf aan Freek. Dat voelt als het hoogst haalbare voor mij”, licht Katja toe.

Katja Schuurman en Freek van Noortwijk gaven elkaar op 21 juni het jawoord na een toespraak van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. „Mensen trouwen gedwongen door hun familie, voelen zich genoodzaakt vanuit financiële overwegingen, omwille van praktische zaken, voor een verblijfsvergunning, omdat ze 30 zijn geworden en besluiten te omarmen wat ze gegeven is; is dat écht?”

Ook vindt Katja niet dat haar liefde voor Freek sterker wordt als die voor de wet voor vastgelegd. „Ook trouwen er een heleboel extreem gelukkige en verliefde mensen- maakt hun hand op een wetboek hun verbintenis échter?

Katja’s dochter Sammie was haar getuige. „Zij ziet Freek nu nog meer als pappa. Dat is echt superlief”, zei Katja maandag in RTL Boulevard.