Bibian Mentel hoopt binnen half jaar te lopen

Bibian Mentel werd eind november nog zes uur lang geopereerd aan een tumor in haar rug. Een week later mocht ze naar huis om verder te herstellen en donderdagmiddag verscheen ze alweer op de rode loper van het Sportgala. „Dit is natuurlijk altijd wel een beetje feestje! Ik zei al van de week tegen Edwin dat als ik me een klein beetje goed voel ik heel graag hierheen wil”, vertelt ze aan RTL Boulevard. „Ik voel me oké, naar omstandigheden gaat alles goed. We genieten van iedere dag.”

Mentel is dan ook van plan om de feestdagen op haar gemak door te brengen met haar familie en vrienden. „Lekker rustig aan bijkomen”, zoals ze zelf zegt. Toch heeft ze al een nieuw doel voor ogen. „Ik wil kijken wat er nog in mijn benen zit. Dus ik hoop gewoon voor de zomer nog weer een paar stappen te maken. Ik blijf vol vertrouwen en we gaan er gewoon volle bak tegenaan!”

