Dirty God en Luizenmoeder bekroond met regisseursprijzen

Eerder won de regisseur ook al drie Kalveren voor de film over een vrouw die verminkt raakt door een zuuraanval.

De prijs voor de beste televisieregie van het jaar ging naar het tweede seizoen van hitserie De Luizenmoeder. De award werd uitgereikt aan regisseurs Diederik Ebbinge en Jelle de Jong.

De prijzen werden uitgereikt in elf categorieën. De DirectorsNL Awards worden uitgereikt na een stemming onder ruim zevenhonderd Nederlandse film- en televisieregisseurs. De uitreiking vond plaats in Pakhuis de Zwijger in klein comité, vanwege de coronacrisis.