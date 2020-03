Chrissy Teigen wil borstimplantaten eruit, maar kan niet door corona

Teigens volgers konden wel lachen om haar post, waaronder Kim Kardashian die een emoji postte die moet huilen van het lachen. Comédienne Whitney Cummings vraagt zich openlijk af of Chrissy’s implantaten niet vernieuwd moeten worden na 10 jaar, waarop Chrissy antwoordt: „Ik zou ze er juist dolgraag uit willen laten halen, maar dat kan nu niet vanwege het coronavirus. Dit zou de perfecte tijd geweest zijn voor zo’n ingreep, om daarna rustig thuis te herstellen, haha!”

Teigen, die samen met haar man John Legend twee jonge kinderen heeft, durft het vooralsnog echter niet aan om een operatie te ondergaan, liet ze onlangs weten. „Je gaat toch nadenken over de risico’s die een dergelijke ingreep met zich meebrengt. En dat is het me niet waard. Het laatste wat ik wil is overlijden tijdens een borstoperatie, terwijl ik twee prachtige kinderen heb.”