’Jammer dat die oude André dit succes niet kan zien’

„Het is van 8 tot 80 jaar”, vervolgt Joling. „Iedereen kan zich identificeren met zijn teksten, of het nou blij is, of het nou triest is.” John de Bever, die dit jaar voor het eerst aan de concertreeks meedoet, spreekt van ’een fenomeen’. „Van André Hazes is er maar één. Zijn muziek mag nooit verloren gaan. En elke generatie kent hem ook, of ze nou 20 zijn of 70.”

Ook Karsu, die net als De Bever voor het eerst meedoet aan de concertreeksen in de Ziggo Dome, ziet dat de muziek van de in 2004 overleden volkszanger nog heel veel mensen bereikt. „Ik denk dat het bij iedereen binnenkomt. Als klein meisje dat is opgegroeid in de Jordaan weet ik niet beter, maar als ik ook om me heen kijk bij leeftijdsgenoten, waarvan de ene ouders uit Ghana komen en de andere uit Chili: ze zijn er allemaal mee opgegroeid. Dat is geweldig.”

Te volks

Daar sluit Jamai Loman zich bij aan, die net als Joling al vaker mee heeft gedaan aan HZH-concerten. „Echt alle culturen, alle lagen van de bevolking zie je bij de concerten.” De zanger en acteur denkt dat de muziek van Hazes in de tijd dat Hazes nog leefde niet door iedereen werd omarmd. „Zeker vanuit een bepaalde beweging, de elitaire beweging, was het veel te volks. Dat is wel gekanteld en dat zie je dus ook wel terug.”

Hij vindt het „toch altijd jammer dat die oude André dit succes dat hij nog steeds heeft niet kan zien.” „En dat nog heel veel mensen de moeite nemen om van die bank af te komen, de auto in te stappen, naar Amsterdam te rijden en hier te staan. Dat zegt echt wel wat. Het is niet iedere artiest gegund om een Ziggo Dome uit te verkopen en deze man is er niet meer en het lukt hem gewoon nog steeds.”

In de picture

„Knap” dat je na je dood nog „zo in de picture kan zijn”, vindt ook Joling. „Niet alleen je familie, maar ook je repertoire. Dat dat maar doorgaat als je er niet meer bent, in kroegen ook nog steeds. Ik denk dat zijn muziek heel veel heeft betekend.”

De Bever heeft het volste vertrouwen dat Hazes’ muziek in de toekomst net zo populair blijft. „Iedereen kent Hazes en dat is over veertig jaar nog zo en over tweehonderd jaar nog zo. Dat gaat nooit meer weg.”

Het eerste concert van Holland Zingt Hazes is vrijdagavond live te zien bij Videoland.