Europese Literatuurprijs voor Arno Geiger

De Europese Literatuurprijs 2019 is toegekend aan Arno Geiger voor zijn ontroerende oorlogsroman Onder de Drachenwand. Dit heeft de vakjury van de prijs vandaag bekend gemaakt. De Oostenrijkse schrijver krijgt de onderscheiding, een geldbedrag van €10.000 voor hem en €5000 voor de Nederlandse vertaler van zijn boek uitgereikt op zondag 3 november tijdens het Crossing Border Festival in Den Haag.

De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. De jury onder leiding van auteur Abdelkader Benali was zeer onder de indruk van het werk van Arno Geiger. „Hij schrijft duidelijk op de toppen van zijn kunnen”, aldus het juryrapport.

In een meeslepende, precieze stijl neemt Geiger de lezers mee in een verhaal dat zich tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog afspeelt. „We bevinden ons in 1944 op het Oostenrijkse platteland, vliegtuigen vliegen over, in de verte knettert de oorlog – en wij volgen het verhaal van iemand die niet meer vecht. Die het front juist aan het begin van het verhaal verlaat, en na een korte terugkeer bij zijn nazistische ouders een eigen bestaan probeert op te bouwen. Wat volgt is een knap opgebouwd, diep humanistisch verhaal over leven en liefde in tijden van dood en verderf.”

Volgens de jury is Onder de Drachenwand is een slimme combinatie van dagboek, brief, literaire geschiedschrijving – en de vertaling van Wil Hansen onderscheidt zich door het omzetten van Geigers brede palet van stijlen en registers naar een levendig en sprankelend Nederlands waarin de stijl optimaal tot bloei komt.”