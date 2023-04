’Taylor Swift en Joe Alwyn na zes jaar uit elkaar’

Swift is momenteel bezig aan haar The Eras-tournee, maar haar vriend Joe Alwyn was al een tijdje niet meer gespot bij haar shows. De breuk zou in goede harmonie zijn verlopen, meldt een bron aan Entertainment Tonight. „Het was niet dramatisch, maar vriendschappelijk.”

De Amerikaanse zangeres en Britse acteur begonnen in 2016 met daten. Op haar nieuwste album Midnights bezong Swift nog de liefde tussen haar en Alwyn.