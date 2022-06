Donny Roelvink begint met wandeltocht aan herstel na ongeval

Vanuit zijn geparkeerde auto filmt Donny zichzelf terwijl hij uitlegt wat hij precies gaat doen. „Normaal begin ik maandag heel gemotiveerd in de gym, maar dat zit er voorlopig even niet in”, zegt de 24-jarige refererend aan zijn verwondingen. „Wat ik wel kan doen is wandelen, dat heeft de fysio tegen me gezegd. Ik kan gewoon aan m’n conditie werken.” De filmpjes deelt hij op zijn Instagram Stories.

De influencer is daarom in het Amsterdamse Bos samen met zijn moeder gaan wandelen. „Zijn we ook even in de buitenlucht, even een frisse neus halen”, lacht Donny, wiens neus door het ongeluk met een grote pleister is beplakt. Na afloop van de wandeling liet de zoon van zanger Dries Roelvink zien dat hij in anderhalf uur tijd ruim 5 kilometer met zijn moeder heeft gelopen.