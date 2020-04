Sander van de Pavert gaat door met ’Willies’

Het was deze Koningsdag even wennen voor Sander. Aan Eva Jinek vertelde de tv-maker dat hij voor De Wereld Draait Door tijdens de vorige edities van Koningsdag altijd ontzettend in de weer was. Hij keek dan de hele dag televisie en maakte aantekeningen. Daarna moest hij snel iets bedenken en teksten inspreken.

Deze Koningsdag had Sander wel even gekeken. De toespraak van de koning kon hem niet zo bekoren en hij was ook niet ondersteboven van de videobellende prinsessen. „Kinderen kunnen best wel even een Skype-gesprekje doen”, zei hij. Toch vond hij het „wel geinig” om naar te kijken.

Skypen

Nu DWDD gestopt is, probeert Sander ’Willie’ een beetje links te laten liggen, maar toen hij maandagmiddag zag dat de koninklijke familie zijn handen vol had aan de videogesprekken, kreeg hij toch weer zin om een filmpje te maken.

In de video spreekt ’Willie’ met Paul van Vliet en kapt hij dat gesprek nogal bot af. Prinses Amalia praat met een man die op meer uit lijkt te zijn dan alleen een leuk gesprekje met het meisje. Moeder Máxima grijpt dan ook in.

Hagenees

„Het is veel te leuk om te blijven doen”, zei Sander over zijn nieuwe filmpje. Hij zei dan ook dat hij doorgaat met het maken van ’Willies”, zoals hij zijn filmpjes over koning Willem-Alexander noemt.

Ook vertelde Sander dat hij in het begin erg gezocht had naar de stem van ’Willie’. Hij koos uiteindelijk voor plat Haags omdat het dicht bij hemzelf stond en omdat de koning volgens hem „een echte Hagenees”.