Jurylid David Walliams geeft misdragingen bij Britain’s Got Talent toe

David Walliams Ⓒ ANP/HH

David Walliams heeft toegegeven dat hij „respectloze opmerkingen” heeft gemaakt over twee kandidaten van Britain’s Got Talent tijdens een onderbreking van de opnames in 2020, meldt The Guardian. „Het spijt me ontzettend.”