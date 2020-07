Suïcidale Tamar Braxton: ’Verraden, misbruikt; overwerkt en onderbetaald’

„De afgelopen elf jaar zijn er beloftes gedaan om mijn verhaal te beschermen en te portretteren met de authenticiteit en eerlijkheid die ik gaf”, schrijft de 43-jarige Tamar, die onder meer te zien was in Braxton Family Values en Tamar & Vince. „Ik werd verraden, er werd misbruik van me gemaakt, ik was overwerkt en onderbetaald.”

Het ging steeds slechter met de zangeres, bekend van de R&B-groep The Braxtons. „Ik was getuige van de langzame dood van de vrouw die ik was geworden, waardoor ik de motivatie verloor om te vechten. Het voelde alsof ik niet langer leefde. Ik bestond voor de omzet van bedrijven en kijkcijfers en daar ging ik aan kapot.”

Tamar belooft zich in te zetten voor andere donkere realitysterren die door het genre worden „uitgebuit.” Ze gaat zich nu richten op het vinden van haar geluk en van haar 7-jarige zoon Logan. „Door middel van professionele hulp voor mijn hart Logan, die ik vergat in mijn moment van nood en wanhoop.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl

De realityster werd eerder deze maand door haar vriend buiten bewustzijn aangetroffen in een hotelkamer. Tamar zou een overdosis pillen hebben genomen.